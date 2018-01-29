Çin, Doğu Türkistanlı din alimini şehit etti
Kur’anı Kerim’i ve Riyâz-us Sâlihîn’i Uygur Türkçesine ilk çeviren Şeyh Muhammed Salih Hacım, Çin’de şehit edildi.29 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
Uzun süredir Çin tarafından hapiste tutulan Hacim'in cenazesinde ağlayanları da Çin güvenlik güçlerinin tutukladığı belirtildi. Şehit âlim Muhammed
GIYABİ CENAZE NAMAZI
Salih Hacım için 2 Şubat 2018 Cuma günü Fatih Camii’nde 'gıyabi cenaze namazı' kılınacaktır.
Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği böyle duyurdu:
Doğu Türkistan’ın en büyük âlimi Muhammed Salih, 82 yaşında Doğu Türkistan’ın Urumçi şehrinde Çinliler tarafından tutuklandıktan 45 gün sonra sehit edilmiştir.