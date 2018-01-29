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Çin, Doğu Türkistanlı din alimini şehit etti

Kur’anı Kerim’i ve Riyâz-us Sâlihîn’i Uygur Türkçesine ilk çeviren Şeyh Muhammed Salih Hacım, Çin’de şehit edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
Çin, Doğu Türkistanlı din alimini şehit etti

Uzun süredir Çin tarafından hapiste tutulan Hacim'in cenazesinde ağlayanları da Çin güvenlik güçlerinin tutukladığı belirtildi. Şehit âlim Muhammed

GIYABİ CENAZE NAMAZI 

Salih Hacım için 2 Şubat 2018 Cuma günü Fatih Camii’nde 'gıyabi cenaze namazı' kılınacaktır.

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği böyle duyurdu:

Doğu Türkistan’ın en büyük âlimi Muhammed Salih, 82 yaşında Doğu Türkistan’ın Urumçi şehrinde Çinliler tarafından tutuklandıktan 45 gün sonra sehit edilmiştir.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
  1. gıyabi cenaze namazı
  2. Muhammed Salih
  • osmanosman11 dk önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN.MAZLUM OLARAK ŞEHİT OLDU.NE YAZIK Kİ KENDİSİNE SAHİP ÇIKAMADIK...BU ZİLLET BİR MÜSLÜMAN YETER DE ARTAR...
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