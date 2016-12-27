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Çin, Doğu Türkistan'a bakın ne pankartı astı!

Doğu Türkistan’ın aksu vilayeti bay ilçesi Kızılyiza kent merkezinde bulunan bir Uygur restorana resmi uyarı levhası asarak Doğu Türkistan'da uyguladığı Asimilasyonunu bir kez daha kanıtladı.

Çin, Doğu Türkistan'a bakın ne pankartı astı!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 20:28
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Asılan tabelada Doğu Türkistanlı müslümanlara yapılan zulüm bir kez daha kanıtlanırken, Çin'nin İslam dinini bölgede nasıl kısıtladığıda gözler önüne serildi. 

İşte pankartta yazan yazı; 

Üst yazı: Çağdaş Beslenme Kültürü yaratalım ve Dini Radikalizmı engelleyelim!

Aşağıda küçük yazılarda ise şunlar yazılı: Gıda kontrol idaresinin talimanamesidir;

  1. Çağdaş giyim kuşama aykırı giyinmek yasaktır. Bu kıyafette olanların Restorana  girmemeleri 
  2. Kamusal alanlarda(Restoran’da) namaz kılınması yasaktır.
  3. Ticari mekanlarda içki bulundurmak  ve satışını yapmak yasa gereğidir.
  4. Kamusal ve Ticari mekanlarda  içki içmek yasaklanamaz. İçki serbestçe içilebilir.
  5. Kamusal ve ticaret yapılan alanlarda İçki içilmediği ve satılmasının yapılmadığını gösteren ikaz levhası  ve buna ait her çeşit uyarı  yazıların asılması  kesinlikle yasaktır. 
 
Etiketlerçin doğu tirkistandoğu türkistan
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huseyin

chp nin eski taktigi ayni kafa yapisi

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Selcuk

Cin sende belani ariyosun.cok yakin zamanda bulursun insallah.serefsizler.ne istiyonuz bu nuslumanlardan ne yapiyolar sanki size Allagim tez zamanda belanizi verain depremler yiksin sellerde neyiniz var yok gotursun hepsini insallah serefszler

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