Çin, Doğu Türkistan'a bakın ne pankartı astı!

Asılan tabelada Doğu Türkistanlı müslümanlara yapılan zulüm bir kez daha kanıtlanırken, Çin'nin İslam dinini bölgede nasıl kısıtladığıda gözler önüne serildi.
İşte pankartta yazan yazı;
Üst yazı: Çağdaş Beslenme Kültürü yaratalım ve Dini Radikalizmı engelleyelim!
Aşağıda küçük yazılarda ise şunlar yazılı: Gıda kontrol idaresinin talimanamesidir;
- Çağdaş giyim kuşama aykırı giyinmek yasaktır. Bu kıyafette olanların Restorana girmemeleri
- Kamusal alanlarda(Restoran’da) namaz kılınması yasaktır.
- Ticari mekanlarda içki bulundurmak ve satışını yapmak yasa gereğidir.
- Kamusal ve Ticari mekanlarda içki içmek yasaklanamaz. İçki serbestçe içilebilir.
- Kamusal ve ticaret yapılan alanlarda İçki içilmediği ve satılmasının yapılmadığını gösteren ikaz levhası ve buna ait her çeşit uyarı yazıların asılması kesinlikle yasaktır.