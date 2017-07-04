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Çin devreye girmeye hazırlanıyor... Putin ile görüşecek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore krizinin çözümü için devreye girme kararı aldı

04 Temmuz 2017 Salı 20:07
Çin devreye girmeye hazırlanıyor... Putin ile görüşecek...

Habertürk'te derlenen habere göre Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşzamanlı olarak Kuzey Kore'nin füze çalışmalarının ve ABD ile Güney Kore'nin geniş çaplı askeri tatbikatlarının durması gerektiği konusunda anlaştılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye BM kararlarına uyma çağrısı yapılırken, krizin her iki tarafına da ön şart olmadan masaya oturması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin endişelerinin haklı olduğu ve saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, ABD'nin Güney Kore'ye kurduğu THAAD füzelerinin derhal kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Moskova ve Pekin yönetimi, Kuzey Kore krizinin çözümü için yapılacak girişimlere uluslararası toplumun destek göstermesi gerektiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:07
  1. Vladimir Putin
  2. Moskova
  3. Pekin yönetimi
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