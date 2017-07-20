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"Cin çıkartma"da böyle saldırıya uğradı

Pakistan'da "cin çıkartma" adı altında yaşananlar, izleyenlerde korkuya sebeb oldu

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:12
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:12
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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