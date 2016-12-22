Çin bunu da yaptı, o uyduyu fırlattı

Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:44
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Uydu ülkenin kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde Ciuçien Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle başarıyla yörüngeye gönderildi.
Dünya'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yörüngeye konumlanacak uydunun üç yıl görev yapması planlanıyor. Uydu dünya çapında karbon emisyonu bilgisi toplayacak.
TanSat, Çin'de iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılması ve meteoroloji tahmin kabiliyetlerinin arttırılması için de kullanılacak.
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