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'Çin beni hayal kırıklığına uğrattı'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:19
'Çin beni hayal kırıklığına uğrattı'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin bir ay içinde 2. kıtalar arası balistik füze denemesine ilişkin Çin’i eleştirdi. Trump, “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz, bir yılda yüzlerce milyar dolar ticaret yapmalarına izin verdi. Ancak, Kuzey Kore konusunda ABD için hiçbir şey yapmadılar, sadece konuştular. Bunun daha fazla devam etmesine izin vermeyeceğiz Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan Çin, Kuzey Kore’nin en yakın ekonomik müttefiki ve ticaret ortağı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:19
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Çin
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