Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin ekonomisi, artan sanayi üretimi ve tüketimin yanı sıra güçlü seyrini sürdüren yatırımların etkisiyle ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ancak uzmanlar, yetkililerin finansal riskleri azaltmaya yönelik çalışmaları nedeniyle yılın geri kalanında daha yavaş büyüme bekliyorlar.

Ekonomi, Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 büyüdü ve ilk çeyrekte yakalanan büyüme oranını korudu.

Reuters anketine katılan uzmanlar ekonominin Nisan-Haziran aylarını kapsayan çeyrek dönemde yüzde 6.8 büyümesini bekliyorlardı.

Bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme yüzde 1.7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çin ekonomisi ilk çeytekte bir öncekine kıyasla yüzde 1.3 büyümüştü.