Çin beklentileri yakalayamadı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme temmuzda beklentilerden fazla yavaşlarken, yatırımlar ve perakende satışlar da hayal kırıklığı yarattı.

Temmuz ayında sanayi üretimi Ocak ayından bu yana görülen en yavaş artışı gösterdi. Sanayi üretiminde büyüme yüzde 7,2 olan beklentilerin altında yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında sanayi üretimi yüzde 7,6 artmıştı.



Yılın ilk 7 ayında ise sabit varlık yatırımlarında artış, yılın ilk 6 ayındaki yüzde 8,6'lık büyümeden yüzde 8,3 seviyesine yavaşladı. Analistler büyüme oranının yüzde 8,6 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.



Ocak-Temmuz döneminde özel sektör yatırımlarında büyüme de ilk 6 aydaki yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a geriledi.



Temmuz ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,73 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 10,4 oldu. Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 11,0 artmıştı.