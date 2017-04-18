Çin Başbakan Yardımcısı Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u kabul etti.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:27
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u kabul etti.
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