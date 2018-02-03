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Çin, ABD’yi saygısızlıkla suçladı

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, Latin Amerika’ya yaptığı gezide, bölge ülkelerini, Çin ile yakınlaşmalarından dolayı uyarmasını saygısızlık olarak yorumladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:18
Çin, ABD’yi saygısızlıkla suçladı

Münübe Yılmaz


Çin, Latin Amerika ziyareti sırasında, bölgedeki ülkeleri Çin ile olan yakınlaşmalarından dolayı uyaran ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u, saygısızlık yapmak ile suçladı. Geçtiğimiz günlerde, Meksika, Arjantin, Peru, Kolombiya ve Jamaıka’yı ziyaret eden Tillerson, Çin’in Latin Amerika ülkelerine ayakbastiğini ve ekonomik ilişkileri kullanarak, bu ülkeleri kendi tarafına çekmeye çalıştığını söylemişti. Cuma günü Tillerson’un bu sözlerine karşı açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Latin Amerika arasındaki ilişkilerin karşılıklı menfaat ilişkisine dayandığını bildirdi. “ ABD, bu kıymetli Latin Amerika ülkelerine büyük bir saygısızlık yapmıştır. İddia edilenin aksine, Çin ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkiler eşitliğe ve karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. “ ifadesinde bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Latin Amerika ülkelerinin en büyük ticari ortaklarından olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “ Çin ve Latin Amerika’nın ikili ilişkilerinin gelişmesine üçüncü bir taraf müdahil olamayacaktır” sözlerine yer verilirken, Çin’in geçtiğimiz ay, Latin Amerika ülkelerini, Çin’in büyük yol ve yeraltı projesine katılmaya davet ettiğini de vurguladı. Çin-Latin Amerika ilişkilerinden rahatsız olan ABD’de ise daha önce, Çin’in Venezuela gibi fakir bir ülkeyi ticari anlaşmalar ile sömürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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