Cloudflare

Çin 3 bin 500 camiyi yıktı

Çin hükümeti, Uygur Özerk Bölgesi'nde kamu güvenliğine aykırı olduğunu gerekçe göstererek son üç ayda 3 bin 500 camiyi yıktı.

Çin 3 bin 500 camiyi yıktı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:51
Bu haber 35.108 kez okundu

Çin işkencesi bitmiyor. Çin işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde son üç ayda 3 bin 500 cami kamu güvenliğine aykırı olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bölgedeki demografik değişimi amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor.

Radio Free Europe'nin haberine göre, bölgedeki Müslümanlara siyasi ve sosyal açıdan büyük baskı uygulayan Çin yönetimi, camilerin ortadan kalmasına yönelik adımlarını gün geçtikçe sertleştiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldığı bilgilere göre, camilerin çoğunluğu 'ibadet için sağlam olmadığı' gerekçe gösterilerek yıkılıyor.

Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde 23 milyon Müslüman'ın yaşadığını iddia etse de, akademik kaynaklar bu rakamın 50 milyondan fazla olduğunu belirtiyor.

HER CAMİYE 1 MEMUR AJAN OLARAK YERLEŞTİRİLDİ

Çin yönetimi "İstikrarı korumak" amacıyla bölgedeki camilere 350 memur tayin ettiğini açıklamıştı. Komünist Parti'ye bağlı televizyon kanalının duyurulan haberde camileri izleme kararının ardından raporlar hazırlanacağı da belirtilmişti.

Doğu Türkistan halkı gizli takibin ve faaliyetlerin yakından izlendiğini, yapılan her toplantı ve faaliyette Çinli yetkililerin de katıldığını belirtiyor.

BURKA VE ORUÇ YASAĞI

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptığı baskıyla gündeme gelen Çin'in, bölgede kamu çalışanlarına oruç yasağının yanı sıra bölgesel bazda burka ve sakal gibi kılık kıyafette kısıtlamaları bulunuyor.

HRİSTİYANLAR DA BASKI ALTINDA

Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karşı yasa dışı inşa düzenlemeleri adı altında, son bir kaç yılda bin 500'e yakın kilise tahrip edildi ya da taşınmaya zorlandı. Ülkedeki Hristiyan toplumu yapılan duruma karşı protesto düzenlese de durum değişmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Çinli bir avukat, "Ülke güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "toplum istikrarını bozmak" suçundan 7 ay süreyle alıkonulmuştu.

İnsan hakları ve dini inançlar özgürlüğü konusunda özellikle Batılı ülkelerce eleştirilen Çin'in, Şi'nin hükümet ve ÇKP nezdinde dini inanç özgürlüğüne saygı duydukları konusunda bu yeni açıklamasıyla nasıl bir süreç izleyeceği de merak konusu. Ülkede son yıllarda dini aşırılıklar ve fikirler bağlamında önlemler artırılırken, özellikle bölgesel olarak din faaliyetlerine karşı güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda.​

 
EtiketlerÇin cami yıktıÇin'de camilere ajan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Kemal Kocadayı

Devletimiz neden iki ülke olarak oradaki müslüman Türk kardeşlerimize sahip çıkmıyor. Bu daha haber olarak yeni duyduğumuz bir olayfakat 3 aydır 3500 camii yıkılmîş. Köku kazındiktan sonramı haberlere konu olacak.

Cevapla

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Afganistan: Rusya ve İran Taliban ile görüşüyorAfganistan: Rusya ve İran Taliban ile görüşüyor

Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer, Rusya ve İran'ın…

Almanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruzAlmanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer, Suriye çapında bir…

BM'den ateşkes açıklamasa!BM'den ateşkes açıklamasa!

BM Suriye Özel Temsilci Mistura, 20 Aralık'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran…

Esed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattıEsed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattı

Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile…

İsrail: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederizİsrail: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile bir…

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Japon resmi haber yayın kuruluşundan gelen bilgiye göre Japonya'da 6,3…

Amerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyorAmerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyor

ABD'li köşe yazarı Jerome Corsi, çarpıcı bir makale kaleme aldı.…

Amerika Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!Amerika Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…

Putin’in sır küpü de ölü bulunduPutin’in sır küpü de ölü bulundu

1 haftada 3 üst düzey diplomatını kaybeden ve uçak kazası…