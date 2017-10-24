Çimento üretiminde yeni hedef açıklandı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörüne dair 2017 yılının ilk 7 aylık rakamları açıklandı. Çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %0,9‘luk bir artış yaşanırken bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %11,0’ı ihracata konu oldu. Yüzdelik payda geçen yıla oranla çimento ihracatında yüzde 3.5’lik artış yaşandı.



Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından çimento sektörünün 7 aylık verileri açıklandı. 2017 yılının sonunda 500 milyon dolar ihracat hedefi olan sektörde ivme yukarı yönde seyretmeye devam ediyor.



Yıl Sonu Hedefi Yüzde 5 Büyüme



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün: “2017 yılının 7 aylık verilerine baktığımızda sektör büyümesinin %2’ler seviyesine geldiğini ve yılsonu büyümesinin ülke büyümesine paralel olarak % 4-5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılı ilk 7 ayında iç satışlarda 1,94, çimento ihracatında ise %3,5’lik artış gerçekleşmiştir. Mayıs ayında artmaya başlayan satışlar, Haziran ayında Ramazan ve Bayram etkisiyle tekrar düşmüş, 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişimi nedeniyle azalmış olan çimento satışları, 2017 yılında aylık bazda %45 artmıştır.



TUİK verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok arttırdığımız ülke Haiti olmuştur. Bu ülkeyi Gana ve Sierra Leone izlemiştir. Genel tabloya baktığımızda çimento sektörü Türkiye ekonomisini lokomotifi olmaya devam etmekte ve Türkiye’nin büyüyen ekonomisine entegre olarak hareket etmektedir” dedi.

100 yılı aşkın süredir Türkiye’de kalkınma ve büyümenin baş aktörlerinden olan Türk Çimento sektörü bugün, üretimde Avrupa 1’incisi, dünyada ise en önemli 4. üreticisi arasında yer alıyor.