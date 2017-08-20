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Çim biçme makinesi sonu oldu

Yalova'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Enes Kumbasar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20 Ağustos 2017 Pazar 23:15
Çim biçme makinesi sonu oldu

Yalova'da geçen Çarşamba günü Enes Kumbasar, çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan Enes Kumbasar, ağır yaralandı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırılan Enes Kumbasar, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Enes Kumbasar'ın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 23:15
  1. Çim biçme makinesi
  2. Yalova ölüm
  3. Enes Kumbasar
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