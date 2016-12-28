Cloudflare

Cilt kanseri nasıl tedavi edilir?

Önemli bir sağlık sorunu olan cilt kanseri nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Cilt kanseri nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 17:44
Bu haber 568 kez okundu

Cilt kanseri türleri nelerdir?

Cilt kanseri bazal, skuamöz ve melanom olmak üzere 3'e ayrılır.

Bazal hücreli cilt kanseri: Epidermisteki (cildi dış etkenlere karşı koruyan üst tabaka) bazal hücrelerin değişimiyle oluşur. Bu rahatsızlık en sık görülen cilt kanseri türüdür. Gelişimi oldukça yavaştır. Genellikle hayati tehlike oluşturmaz.

 

Skuamöz hücreli cilt kanseri: Yaygın olarak görülen kanser türlerinden biridir. Zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümlere yol açabilir.

Melanom: Nadir görülen bu rahatsızlık, en tehlikeli cilt kanseri türüdür. Bu hastalık erken teşhis edilmediği takdirde kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

- Normal süre içinde iyileşmeyen bir boğaz

- Deride pul pul dökülme

- Düzensiz sınırları olan bir ben

- Hızla büyüyen noktalar

- Deride kaşıntı ve ağrı

- Ciltte meydana gelen kanamalar

Cilt kanserinin nedenleri nelerdir?

- Deri iltihaplanmaları

- Güneş lambaları kullanımı 

- Solaryum

- Güneş ışınlarına maruz kalma

- Radyasyon

- Zehirli kimyasallar (Arsenik, kömür, katran)

- Genetik sorunlar

Cilt kanserine yol açan risk faktörleri nelerdir?

Cilt: Açık tenli ve renkli gözlü kişilerde cilt kanseri daha çok görülür.

Güneş yanığı: Aşırı güneşte kalmak cilt kanseri riskini artırmaktadır. 

Aile: Ailenin herhangi bir bireyinde cilt kanseri varsa hastalık riski artmaktadır. 

Sigara: Sigara'da bulunan zararlı maddeler cilt kanserine yol açabilmektedir.

Yüksek bölgelerde yaşamak: Güneş ışınları yüksek yerlere daha güçlü gelmektedir. 

İlaç: İmmünsüp gibi bazı ilaçlar, cilt kanseri riskini artırmaktadır.

Cilt kanseri nasıl tedavi edilir?

Cerrahi müdahale: Kanserli hücre cerrahi müdahale ile alınır.

Kriyocerrahi: Bu tedavide kanserden etkilenen alan dondurulur ve tümörlü hücreler öldürülür. 

İmmünoterapi: Vücuttaki kanserden etkilenen alana ilaçlı krem uygulanır. Bu sayede kişinin bağışıklık sistemi güçlendirilerek tümörlü hücreler öldürülür.

Kemoterapi: Kemoterapi ilaçları kanserli hücreleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. 

Radyasyon: Radyasyon ışınları ile kanserli hücreler yok edilir.

 
EtiketlerCilt kanseri türleri nelerdir?Cilt kanseri belirtileri nelerdir?MelanomSkuamöz hücreli cilt kanseriBazal hücreli cilt kanseriCilt kanserinin nedenleri nelerdir?Cilt kanserine yol açan risk faktörleri nelerdir?Cilt kanseri nasıl tedavi edilir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazlaYılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazla

Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.…

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği; nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, iştahsızlık, öksürük, halsizlik,…

Baş dönmesini küçümsemeyin!Baş dönmesini küçümsemeyin!

Baş dönmesi, çok tehlikeli bir hastalığın habercisi olabiliyor; şah damarı…

Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?

Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar bu soruna yol açmaktadır. Peki bu…

İşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesiİşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesi

Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, sezaryenle doğum oranları…

İşte tek sigara izmaritinin yaptığıİşte tek sigara izmaritinin yaptığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, "Her yıl üretilen,…

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

﻿Tıpta “hepatosteatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, adından da anlaşılacağı üzere…

Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?

Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir…

K vitamininin faydaları nelerdir?K vitamininin faydaları nelerdir?

Naftakinon olarak da bilinen K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına yardımcı…