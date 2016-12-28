Cilt kanseri türleri nelerdir?
Cilt kanseri bazal, skuamöz ve melanom olmak üzere 3'e ayrılır.
Bazal hücreli cilt kanseri: Epidermisteki (cildi dış etkenlere karşı koruyan üst tabaka) bazal hücrelerin değişimiyle oluşur. Bu rahatsızlık en sık görülen cilt kanseri türüdür. Gelişimi oldukça yavaştır. Genellikle hayati tehlike oluşturmaz.
Skuamöz hücreli cilt kanseri: Yaygın olarak görülen kanser türlerinden biridir. Zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümlere yol açabilir.
Melanom: Nadir görülen bu rahatsızlık, en tehlikeli cilt kanseri türüdür. Bu hastalık erken teşhis edilmediği takdirde kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.
Cilt kanseri belirtileri nelerdir?
- Normal süre içinde iyileşmeyen bir boğaz
- Deride pul pul dökülme
- Düzensiz sınırları olan bir ben
- Hızla büyüyen noktalar
- Deride kaşıntı ve ağrı
- Ciltte meydana gelen kanamalar
Cilt kanserinin nedenleri nelerdir?
- Deri iltihaplanmaları
- Güneş lambaları kullanımı
- Solaryum
- Güneş ışınlarına maruz kalma
- Radyasyon
- Zehirli kimyasallar (Arsenik, kömür, katran)
- Genetik sorunlar
Cilt kanserine yol açan risk faktörleri nelerdir?
Cilt: Açık tenli ve renkli gözlü kişilerde cilt kanseri daha çok görülür.
Güneş yanığı: Aşırı güneşte kalmak cilt kanseri riskini artırmaktadır.
Aile: Ailenin herhangi bir bireyinde cilt kanseri varsa hastalık riski artmaktadır.
Sigara: Sigara'da bulunan zararlı maddeler cilt kanserine yol açabilmektedir.
Yüksek bölgelerde yaşamak: Güneş ışınları yüksek yerlere daha güçlü gelmektedir.
İlaç: İmmünsüp gibi bazı ilaçlar, cilt kanseri riskini artırmaktadır.
Cilt kanseri nasıl tedavi edilir?
Cerrahi müdahale: Kanserli hücre cerrahi müdahale ile alınır.
Kriyocerrahi: Bu tedavide kanserden etkilenen alan dondurulur ve tümörlü hücreler öldürülür.
İmmünoterapi: Vücuttaki kanserden etkilenen alana ilaçlı krem uygulanır. Bu sayede kişinin bağışıklık sistemi güçlendirilerek tümörlü hücreler öldürülür.
Kemoterapi: Kemoterapi ilaçları kanserli hücreleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.
Radyasyon: Radyasyon ışınları ile kanserli hücreler yok edilir.