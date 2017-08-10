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Çılgına dönmüş aldatılan kadın intikamını böyle aldı!
Aldatıldığını öğrenen bir kadın çılgına döndü. İntikamını ise aldatan eşinin aracından aldı. İşte o anlar...
10 Ağustos 2017 Perşembe 13:07
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:07
Çılgına dönmüş aldatılan kadın
aldatılan kadının intikamı
İngiltere
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