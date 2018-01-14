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"Çılgın Proje"de kritik karar yarın açıklanıyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Ocak Pazartesi günü “Kanalİstanbul Projesi”nde gelinen son durumu ve proje güzergahını resmen açıklayacak.

14 Ocak 2018 Pazar 15:50
"Çılgın Proje"de kritik karar yarın açıklanıyor!

Türkiye’nin 2023 hedefi yolundaki dev projelerden biri olan Kanalİstanbul için kritik karar yarın açıklanıyor.

1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlan Türkiye’nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Ocak Pazartesi günü "Çılgın Projede" gelinen son durumu ve proje güzergahını resmen açıklayacak.

HEDEF KAZMAYI BU YIL VURMAK

Bakan Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Kanal İstanbul Projesi'nde beş alternatif üzerindeki çalışmaları sona getirdikleri söylemişti.

Amaçlarının bu sene yap-işlet-devret, kamu-özel iş birliği karma modeliyle projenin ihale süreçlerini başlatarak, hem kanalı yapmak hem de kanal güzergahındaki çarpık yapılaşmayı kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ'den destek alarak çözmek olduğunu belirten Arslan, bu sene içinde kazmayı vurmayı hedeflediklerini de vurgulamıştı.

"DÜNYA ADINDAN BAHSEDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta başında AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İnşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak, dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AkAk1 sa önce
    Bu icraatlara cehape nin hayallari bile yetisemez
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