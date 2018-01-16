Çılgın prim! Fiyatlar şimdiden 4 kat arttı

Mesela Çanakkale Köprüsü’nün etkisiyle Kocaeli’nde 2003’te metrekaresi 5 lira olan tarla fiyatı bugün 100-150 liraya çıktı. 3. köprü ve 3. havalimanının etkisiyle Arnavutköy merkezde yerleşim bölgesindeki tarla vasıflı taşınmazlar için 2013’de metrekaresi 500-600 TL denirken, bugün 2 bin TL seviyesine ulaştı.

PAZARLAMA ARACI

Peki Kanal İstanbul gayrimenkul piyasasını nasıl etkiledi? Aslında açıklanan güzergah sürpriz değil. Bakan daha önce 5 güzergah açıklamış ve üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bunun da etkisi ile son yıllarda arsa ve konut fiyatları yükselmeye başladı. Hatta konut ve arsalar ‘Kanal manzaralı’ ya da ‘Kanal’a komşu’ diye pazarlandı. Hürriyet’in de geçtiğimiz yıllarda gündeme getirdiği gibi sadece Arnavutköy’de emlak ofisi sayısı 1000’i aştı. Bakkalından manavına, kasabından hayvan satıcısına kadar herkes emlak ofisi açtı ve hayali harita ve güzergahlarla pazarlama yaptı.

‘ALIM ÇOKTAN YAPILDI’

Resmi açıklamanın yapılması ile 2011’den bu yana konuşulan proje için soru işaretleri giderilmiş oldu. Gayrimenkul Değerleme şirketi TSKB’nin Genel Müdürü Makbule Yönel Maya 2010’dan bugüne kadar yaşanan büyük fiyat artışında tek başına Kanal İstanbul’un değil, 3. havalimanı ve 3. köprü dahil, 3 projenin etkisine dikkat çekti. Maya, “Fiyat artışı sürecek ama geçmiş 7 yıldaki gibi büyük artışlar beklemek gerçekçi olmaz. Yatırımcı bugüne kadar yatırımını zaten yaptı. Bundan sonra insanlar daha net adımlar görmek ister. İhale yapılır ve inşaat başlarsa değerler oynar. Yatırımcı hem arsa hem ev için inşaatın başladığını görmek ister. Bir de çevresindeki yapılaşma koşullarının netleşmesi önemli. Bu da ikinci bir değer artış dalgası yaratabilir” dedi.