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Çılgın go kart sürücüsü yollarda!

Trafiğe çıkması yasak olan go kart aracıyla yollara çıkan vatandaş böyle görüntülendi...

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:56
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:56
  1. Çılgın go kart sürücüsü
  2. go kart aracı yollarda
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