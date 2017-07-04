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'Çılgın faiz oranlarına son verilmeli'

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, euro bölgesi ekonomik büyümesinin beklenenden daha güçlü olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:35
'Çılgın faiz oranlarına son verilmeli'

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, euro bölgesi ekonomik büyümesinin beklenenden daha güçlü olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını yavaşça normalleştirmesi ve negatif faiz oranları gibi “çılgın bir duruma” son vermesine olanak sağladığını dile getirdi.

Alman seçmenlere hitap eden Schaeuble, euro bölgesindeki toparlanmanın sürpriz şekilde iyi olduğunu ve deflasyon tehdidin kaybolduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:35
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