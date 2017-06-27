Çilek üreticilerine çifte bayramı yaşattı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle kent genelinde 600 tona kadar yükselen çilek üretimi imece usulü hasat ediliyor. Ramazan Bayramı'na rağmen çilek hasadı yapan üreticiler, fındık ve kividen sonra çilekten de ek kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Gökhan Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını söyledi.

Çileğin hassas ve nazik bir meyve olması nedeniyle zamanında hasadının gerçekleşmesi gerektiğini anlatan Yurdakul, hasat döneminin bayrama denk geldiğini ancak buna rağmen hasadı gerçekleştirmek durumunda olduklarını anlattı.

Çilek hasadının ev hanımları tarafından imece usulü yürütüldüğü bilgisini veren Yurdakul, "Elde edilen mahsul yüzümüzü güldürüyor. Bu sene havalarında çilek açısından güzel gitmesiyle bol hasatlı bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Yurdakul, pazar sorunlarının olmadığını da kaydederek, topladıkları çilekleri günübirlik Ordu ve il dışındaki birçok manav ile marketlere gönderdiklerini ifade etti.

Mustafa Burak Kılıç ise 12 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını dile getirerek, "İki yıl önce başladığım çilek üretiminden gayet memnunum. Son günlerde elde edilen hasat da gayet iyi. Çilek üretiminden son derece memnun ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kılıç, çileğin kilogramını 7-8 liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

İşçiler hallerinden memnun

Öte yandan çilek bahçelerinde hasat yapan işçiler ise bayrama rağmen çalışıp, para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sevgi Akkaya adlı işçi bayramın ilk günü çalışmadıklarını ikinci ve üçüncü günü ise çilek hasadı yaptıklarını söyledi.

Çilek hasadının birçok ürüne göre kolay olduğunu ifade eden Akkaya, sadece sıcaktan dolayı zorlandıklarını belirterek, "Halimizden gayet memnunuz. Çilek hasadıyla günlüğümüzü çıkartıyoruz. Bölgemizde çilek üretiminin yaygınlaşması bizler için de gayet iyi oldu. Çilek sayesinde işsiz kalmıyoruz. Yılın belki 10 ayı çilek tarlasında hasat yapıyoruz" dedi.

Müjgan Çakar ise çilek hasadı ile ev ekonomisine destek olduklarını belirtti.

İmran Yeloğlu da sabah 08.00'de girdikleri çilek tarlasından akşam 17.00 gibi çıktıklarını kaydederek, "Biz çilek hasadından gayet memnunuz. Sevmesek bu işi yapmayız. Önce bayramımızı yaptık sonra çalışmaya geldik" şeklinde konuştu.