Cildinizin uyarılarına kulak vermelisiniz

Uzun zamandır muzdarip olunan ufak tefek görünen cilt problemleri, vitamin eksikliğinden, tiroid bozukluğuna kadar çeşitli rahatsızlıkların bir belirtisi olabilir.

-Meselâ kadınlar için istenmeyen yüz kılları hormonal bir dengesizliğin belirtisi olabilir. Düzensiz adet döngüsüne sahip kadınlardaysa, bu durum polikistik yumurtalık sendromuyla ilişkilendirilebilir. Bu durumda, istenmeyen tüylerinizden kurtulmadan önce doktora görünmelisiniz. Mesela çoğalan akneler. Yüzde bulunan sivilcelerin nedensiz artışı çoğunlukla yediğimiz besinlerden kaynaklıdır. Beyaz un, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız.

-Meselâ göz altı morluklarının tek suçlusunun yetersiz uyku olduğunu düşünüyor olabilirsiniz; fakat, süt, glüten ve yumurta gibi en yaygın besin alerjenlerini 10 gün boyunca tüketmemeyi deneyin. Eğer sonuç alamazsanız, alerji testleri yaptırmanız önerilir.

-Meselâ sıklıkla kolların dış yüzünde ve göz kenarlarında oluşan minik kabarcıklar başta kolayca sivilce zannedilebilir. Ancak bunlar aslında bir deri rahatsızlığıdır. Yeterince gerekli yağ asitleri, çinko ya da A vitamini alınmadığında ortaya çıkar.

Omega-3 gibi yağ asitlerini tükettiğinizden emin olun. Kabak çekirdeği, keten tohumu ve fasulye de iyi birer çinko kaynaklarıdır. Vitamin A bakımından zengin gıdalar ise tatlı patates ve koyu yeşil yapraklı sebzelerdir.

-Meselâ dudak çevresinde oluşan yaralarınız uzun bir süredir geçmiyorsa, B2 ve B12 yönünden demir ve vitamin eksikliğiniz olabilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, tavuk ve sığır eti gibi demir ve B vitamini bakımından zengin gıdalar sayesinde bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca, bu besinleri lif bakımından zengin gıdalarla tüketmek, demir ve B vitamini emilimini artırmak için önemli.

-Meselâ kaşlarınızın gittikçe seyrekleşmesi, hormon düzeylerinizin dengesiz olduğunu, yani tiroit bezinizin yeterli çalışmadığının bir göstergesi olabilir. Cilt kuruluğu, kilo artışı, kabızlık ve yorgunluk tiroid bezinin az çalışması durumunda sıklıkla karşılaşılan diğer sorunlardır. Tiroid testi yaptırmalısınız.

-Meselâ solgun bir cilde sahip olmak ise demir eksikliğinden olabilir. Kan testi yaptırabilir ve bu sırada da B12 ve B6 yönünden zengin gıdalar tüketebilirsiniz.