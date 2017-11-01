Limonlu suyun faydaları
İşte limonlu su içmenin vücudumuza faydaları...01 Kasım 2017 Çarşamba 01:15
Cildinizi temizler
Su içmek kendi başına vücudunuzu toksinlerden arındırır ama içine C vitamini eklendiğinde kanınızdaki toksinler de temizlenir ve cildiniz kızarıklıklardan ve ince çizgilerden kurtulur.
Solunum problemlerinize yardımcı olur
Eğer solunum yollarınızda probleminiz varsa, limonlu su sizin için ideal içecektir! Limon, antibakteriyel özelliği sayesinde göğüs enfeksiyonlarınızdan kurtulmanızı ve öksürüklerinizin rahatlamasını sağlar.
Beynin ve sinir sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar
İçeriğindeki potasyum sayesinde depresyondan kurtulmanızı, unutkanlığınızı atmanızı ve beyin sisinin ortadan kalkmasını sağlar.
İmmün sisteminizi güçlendirir
Limonun içindeki potasyum kan basıncını düzenler, beyni uyarır ve soğuk algınlığı ile savaşır.
Kilo vermenizi sağlar
Limonlu su içmek yemek yeme isteğinizin önüne geçer, metabolizmanızı güçlendirir ve şişkinliğinizi atmanızı sağlar.
Nefesi tazeler
Limonlu su, sigara, baharatlı yemekden dolayı kötü kokan nefesinizi tazeler.
Karaciğeri harekete geçirerek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını sağlar.
Diş eti iltihaplarının temizlenmesine katkıda bulunur.