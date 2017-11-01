Limonlu suyun faydaları

Cildinizi temizler

Su içmek kendi başına vücudunuzu toksinlerden arındırır ama içine C vitamini eklendiğinde kanınızdaki toksinler de temizlenir ve cildiniz kızarıklıklardan ve ince çizgilerden kurtulur.

Solunum problemlerinize yardımcı olur

Eğer solunum yollarınızda probleminiz varsa, limonlu su sizin için ideal içecektir! Limon, antibakteriyel özelliği sayesinde göğüs enfeksiyonlarınızdan kurtulmanızı ve öksürüklerinizin rahatlamasını sağlar.

Beynin ve sinir sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar

İçeriğindeki potasyum sayesinde depresyondan kurtulmanızı, unutkanlığınızı atmanızı ve beyin sisinin ortadan kalkmasını sağlar.

İmmün sisteminizi güçlendirir

Limonun içindeki potasyum kan basıncını düzenler, beyni uyarır ve soğuk algınlığı ile savaşır.

Kilo vermenizi sağlar

Limonlu su içmek yemek yeme isteğinizin önüne geçer, metabolizmanızı güçlendirir ve şişkinliğinizi atmanızı sağlar.

Nefesi tazeler

Limonlu su, sigara, baharatlı yemekden dolayı kötü kokan nefesinizi tazeler.

Karaciğeri harekete geçirerek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Diş eti iltihaplarının temizlenmesine katkıda bulunur.