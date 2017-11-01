Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Limonlu suyun faydaları

İşte limonlu su içmenin vücudumuza faydaları...

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:15
Limonlu suyun faydaları

Cildinizi temizler

Su içmek kendi başına vücudunuzu toksinlerden arındırır ama içine C vitamini eklendiğinde kanınızdaki toksinler de temizlenir ve cildiniz kızarıklıklardan ve ince çizgilerden kurtulur.

Solunum problemlerinize yardımcı olur

Eğer solunum yollarınızda probleminiz varsa, limonlu su sizin için ideal içecektir! Limon, antibakteriyel özelliği sayesinde göğüs enfeksiyonlarınızdan kurtulmanızı ve öksürüklerinizin rahatlamasını sağlar.

Beynin ve sinir sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar

İçeriğindeki potasyum sayesinde depresyondan kurtulmanızı, unutkanlığınızı atmanızı ve beyin sisinin ortadan kalkmasını sağlar.

İmmün sisteminizi güçlendirir

Limonun içindeki potasyum kan basıncını düzenler, beyni uyarır ve soğuk algınlığı ile savaşır.

Kilo vermenizi sağlar

Limonlu su içmek yemek yeme isteğinizin önüne geçer, metabolizmanızı güçlendirir ve şişkinliğinizi atmanızı sağlar.

Nefesi tazeler

Limonlu su, sigara, baharatlı yemekden dolayı kötü kokan nefesinizi tazeler.

Karaciğeri harekete geçirerek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Diş eti iltihaplarının temizlenmesine katkıda bulunur.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:15
  1. Limon
  2. Limonlu su
  3. limonlu suyun faydaları
  4. ciltteki kızarıklıklar
  5. nefes tazeleme
  6. kilo vermek
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme