Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kuşçulu Mahallesi Tepeevleri mevkiinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 3 çocuk babası elektrikçi 38 yaşındaki Umut Özyurt, elektrik işi için direğe çıktı. Kendini kemer ile bağlayıp düşmemek için güvenlik önlemi alan Umut Özyurt elektrik akımına kapılarak olduğu yerde kaldı. Umut Özyurt’u direkte baygın halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye aracının kobra merdiveni ile direğe ulaşan ekipler, Umut Özyurt’un direkten indirdi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Umut Özyurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Umut Özyurt’un ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.