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''Çıkışta hazır olun gidiyoruz!''

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresi'nde gençlerin 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganlarına esprili bir cevap vererek, "Çıkışta hazır olun, gidiyoruz' dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:40
''Çıkışta hazır olun gidiyoruz!''

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Başbakan, salondaki 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganlarına kayıtsız kalmayarak esprili bir cevap verdi. Başbakan gençlere 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' dedi. Başbakan'ın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar

BİZ AFRİN'E SAVAŞA GİTMEDİK

Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik.  Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: UYAN ARTIK UYAN

Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor.  Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:40
  1. Türkiye
  2. Zeytin Dalı harekatı

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