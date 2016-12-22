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Çıkık belirtileri nelerdir?

- Çıkık olan alanda deformasyon

- Şişkinlik ve renk kaybı

- Şiddetli ağrı

- Hasarlı alanı hareket ettirememe

- Karıncalanma ve uyuşma hissi

Çıkıklarda bunlara dikkat edilmeli!

Eklemi hareket ettirmeyin: Sorun olan bölgeyi kesinlikle hareket ettirmeyin. Ayrıca kendi başınıza çıkan kemiği yerine oturtmaya da kalkışmayın. Aksi takdirde vücutta geri döndürülemeyen sorunlar ortaya çıkabilir.

Yaralı alana buz uygulayın: Sorun olan bölgeye buz uygulamak ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Çıkık oluşumunun nedenleri nelerdir?

Düşmeler: Düşme sonucu eklemler yerinden oynayabilir ve çıkık oluşabilir

Spor yaralanmaları: Yakın temas gerektiren futbol, buz hokeyi, kayak, jimnastik ve voleybol gibi spor dallarında meydana gelen kazalar sonucunda çıkık oluşabilir.

Trafik kazaları: Motorlu araçların kaza yapması sonucunda çıkık oluşabilir.

Çıkık oluşumunda risk faktörleri nelerdir?

Düşme: Yüksek bir yerden düşülmesi çıkık oluşumuna yol açmaktadır.

Kalıtım: Bazı insanların eklem yapıları doğuştan gevşektir. Bu sebeple de yaralanmaya daha meyillidirler.

Spor yapılması: Jimnastik, güreş, basketbol ve futbol gibi yakın temas gerektiren sporlar çıkık riskini arttırmaktadır.

Trafik kazaları: Trafikte yaşanan kazalar en yaygın çıkık sebebidir. Bu riski ortadan kaldırmak için kesinlikle emniyet kemeri kullanılmalıdır.

Çıkık nasıl teşhis edilir?

Röntgen: Bu yöntem eklemde meydana gelen hasarların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

MR: Manyetik rezonans (MR) yumuşak dokularda meydana gelen hasarları göstererek sorunu tespit etmektedir.

Çıkık nasıl tedavi edilir?

Yerine oturtma: Doktor bazı hareketler yaparak eklemleri yerine oturtmaktadır. Öte yandan bu tedavide duruma göre lokal ya da genel anestezi yapılması gerekebilir.

Sabitleme: Kemiklerin yerine oturtulmasından sonra bölgenin birkaç hafta hareketsiz kalması gerekir. Bunun için atel, askı veya alçı gibi araçlar kullanılır.

Ağrı kesici ilaç: Kemiklerin yerine oturtulmasından sonra Ağrı oluşabilir. Bu nedenle bazı ağrı kesici ilaçların kullanılması gerekebilir.

Ameliyat: Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir.

Rehabilitasyon: Hasarlı alanın yeniden hareket kabiliyetini kazanabilmesi için rehabilistasyon ve fizik eğitimi gerekebilir.

Evde çıkık tedavisi nasıl yapılır?

- Çıkık olan eklemlerinizi dinlendirin

- Buzlu ve sıcak kompres uygulayın (Buz ağrıyı giderir, sıcak ise eklemlerin gevşemesini sağlar)

- Ağrı kesici ilaç alın

- Eklemlerinizi belirli aralıklarla hareket ettirin