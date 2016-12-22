Çıkık belirtileri nelerdir?
- Çıkık olan alanda deformasyon
- Şişkinlik ve renk kaybı
- Şiddetli ağrı
- Hasarlı alanı hareket ettirememe
- Karıncalanma ve uyuşma hissi
Çıkıklarda bunlara dikkat edilmeli!
Eklemi hareket ettirmeyin: Sorun olan bölgeyi kesinlikle hareket ettirmeyin. Ayrıca kendi başınıza çıkan kemiği yerine oturtmaya da kalkışmayın. Aksi takdirde vücutta geri döndürülemeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
Yaralı alana buz uygulayın: Sorun olan bölgeye buz uygulamak ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olmaktadır.
Çıkık oluşumunun nedenleri nelerdir?
Düşmeler: Düşme sonucu eklemler yerinden oynayabilir ve çıkık oluşabilir
Spor yaralanmaları: Yakın temas gerektiren futbol, buz hokeyi, kayak, jimnastik ve voleybol gibi spor dallarında meydana gelen kazalar sonucunda çıkık oluşabilir.
Trafik kazaları: Motorlu araçların kaza yapması sonucunda çıkık oluşabilir.
Çıkık oluşumunda risk faktörleri nelerdir?
Düşme: Yüksek bir yerden düşülmesi çıkık oluşumuna yol açmaktadır.
Kalıtım: Bazı insanların eklem yapıları doğuştan gevşektir. Bu sebeple de yaralanmaya daha meyillidirler.
Spor yapılması: Jimnastik, güreş, basketbol ve futbol gibi yakın temas gerektiren sporlar çıkık riskini arttırmaktadır.
Trafik kazaları: Trafikte yaşanan kazalar en yaygın çıkık sebebidir. Bu riski ortadan kaldırmak için kesinlikle emniyet kemeri kullanılmalıdır.
Çıkık nasıl teşhis edilir?
Röntgen: Bu yöntem eklemde meydana gelen hasarların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.
MR: Manyetik rezonans (MR) yumuşak dokularda meydana gelen hasarları göstererek sorunu tespit etmektedir.
Çıkık nasıl tedavi edilir?
Yerine oturtma: Doktor bazı hareketler yaparak eklemleri yerine oturtmaktadır. Öte yandan bu tedavide duruma göre lokal ya da genel anestezi yapılması gerekebilir.
Sabitleme: Kemiklerin yerine oturtulmasından sonra bölgenin birkaç hafta hareketsiz kalması gerekir. Bunun için atel, askı veya alçı gibi araçlar kullanılır.
Ağrı kesici ilaç: Kemiklerin yerine oturtulmasından sonra Ağrı oluşabilir. Bu nedenle bazı ağrı kesici ilaçların kullanılması gerekebilir.
Ameliyat: Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir.
Rehabilitasyon: Hasarlı alanın yeniden hareket kabiliyetini kazanabilmesi için rehabilistasyon ve fizik eğitimi gerekebilir.
Evde çıkık tedavisi nasıl yapılır?
- Çıkık olan eklemlerinizi dinlendirin
- Buzlu ve sıcak kompres uygulayın (Buz ağrıyı giderir, sıcak ise eklemlerin gevşemesini sağlar)
- Ağrı kesici ilaç alın
- Eklemlerinizi belirli aralıklarla hareket ettirin