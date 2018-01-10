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Cihazınızı dokunmatik yapmak elinizde

Dokunmatik olmayan ürünleri bu cihazla dokunmatik yapmak mümkün.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:48
Cihazınızı dokunmatik yapmak elinizde

Yeni nesil elektronik cihazların neredeyse tamamı ‘dokunmatik’ özellikte üretilirken, bu özelliğe sahip olmayan ürünleri de küçük bir aparatla ‘dokunmatik’ yapmak mümkün. Geliştirilen yeni teknolojiler, evinizdeki masadan beyaz eşyaların yüzeyine kadar birçok alanı dokunmatik özellikli hale getirebiliyor.

TELEVİZYONLAR DA DOKUNMATİK

Özellikle son dönemlerde teknoloji şirketlerinin odaklandığı bu yeni dünyada birçok örnek görülmeye başlandı. Touchjet adındaki şirket, ‘Wave’ isimli ürünle televizyon ekranlarını dokunmatik hale getirirken, Sony’nin geliştirdiği ‘Xperia Touch’ adındaki ürün geleceğin projektörü olarak ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Xperia Touch’ın yansıttığı her şeyin dokunulabilir olması. ‘Neonode’ markasının geliştirdiği ‘zForce AIR’ adındaki dokunmatik sensörler ile bilgisayar ve televizyon ekranlarının yanı sıra, beyaz eşyalar, aynalar ve asansör panelleri başta olmak üzere birçok eşyayı dokunmatik hale getirmek mümkün.

YANSITILDIĞI YERİ DOKUNMATİK YAPIYOR

Windows 10 işletim sistemli dizüstü bilgisayarlarda ve 13 inçlik MacBook Air modellerinde kullanılabilen Airbar ise kullanıcılara akıllı telefonlardan alışkın olduğu hareketleri yapabilme imkanı sunuyor. Dokunmatik projeksiyon cihazlarından bir diğeri ‘Lazertouch’. Android işletim sistemiyle çalışan model, yansıtıldığı yeri dokunmatik bir alana çeviriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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