Cihadlı eğitimle Fatihler yetişir

ONUR KUZU / İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın askıya çıkardığı ilkokul, ortaokul ve lise eğitim öğretim taslak müfredatındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı gündemdeki yerini koruyor. Eğitimde sadeleşme amacıyla 2 yıldır üzerinde çalışılan müfredatla Din Kültürü dersine ilave edilen “cihad” kavramının hakiki manasıyla öğretilmesine karşın tepkisel açıklamalarda bulunan İslamofobik çevrelere eğitimciler tepki gösterdi. Kur’an-ı Kerim’in 60 ayetinde geçen ve adeta İslam’ın özünü yansıtan “Cihad” kavramının yeni müfredatla birlikte din dersinde talebelere okutturulacak olmasına karşın yersiz çıkışlar sergilendiğini belirten eğitimciler ve STK temsilcileri, din eğitimi ve cihadın hakiki manasıyla öğretilmediği nesillerin zihinsel olarak FETÖ, DEAŞ ve zalimlere esir olacağını ifade ettiler.

SELVİ: KARANLIK GÜÇLER CİHADI MANİPÜLE EDEMEYECEK

Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatta cihat kavramının terör örgütleri tarafından manipüle edilmesinin önüne geçeceğini belirterek, “Tevhidi tedrisat kanununa göre çocuklarımıza bütün eğitimleri verecek olan ana mekanizmadır. İnsanlar ihtiyaç duyduğu konuları kaynağından öğrenemediği yerde karanlık güçler cihat gibi kavramları ideolojik hedeflerinde malzeme olarak kullanıyorlar. DEAŞ üzerinden tartışmalı hale getirilmiş olan cihat kavramının müfredatta gerçek anlamının öğretilmesiyle terör örgütlerinin manipülasyonları ortadan kaldırılacaktır” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatta yer verdiği cihat kavramının çocuklara Kur’an’da ve hadislerde geçtiği şekilde öğretilmesinin amaçlandığını kaydeden Selvi, “MEB bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bunun için de cihad kavramının kurumsal bir çerçevede pedagojik eğitim almış kişiler tarafından öğretilmesi çok yerinde bir karardır. Din ile ilgili konularda her seferinde itirazlarda bulunan, din ile uzaktan yakından ilgilisi bulunmayanların cihat gibi önemli bir kavramı farklı niyetlere saptırılmasına fırsat verilmemelidir. Dinimizi kendi bağlamı içerisinde doğru bir şekilde öğretmek bizim için çok önemlidir” dedi.

ÖKSÜZ: CİHAD, İLERİYE GİTMEYE ÇALIŞMAKTIR

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, cihat kavramı üzerinden itibarsızlaştırma politikaları yürütüldüğünü belirterek, “Cihad gibi İslam’ın özünü yansıtan önemli bir kavram üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma politikaları asla kabul edilemez. Cihad sadece kılıçtan, savaşmaktan ibaret değildir. Cihad ilim öğrenmek, iyilik adına mücadele etmek, hayatın içerisinde insanlık adına tüm alanlarda mücadele etmektir. Sosyal hayat içerisindeki karşılığı ise çalışarak gayret ederek ileriye gitmektir. Dine karşı duran ve her fırsatta din eğitimini engellemeye kalkışanlar, cihat kelimesinin gerçek anlamını bilmeyen cahilce davranan kişilerdir. Bu kişilerin Evrim Teorisi ve Darwinizme olan ilgileri de zaten İslam’la sorunlu olduklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.