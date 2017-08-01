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Çığrından çıktı! Su bile vermeyecek

Fransa'da sığınmacılara su verilmesi yönündeki mahkeme kararının Danıştay tarafından onaylanmasına rağmen, kentin Belediye Başkanı Bouchart, bu kararı uygulamayacağını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:48
Çığrından çıktı! Su bile vermeyecek

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, mahkemenin sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanması üzerine yaptığı açıklamada, karara uymayacağını belirtti.

Bir bildiri yayımlayan Bouchart, ülkenin kuzeyinde uzun süre Jungle (Vahşi Orman) olarak adlandırılan ve geçen yıl kasım ayında dağıtılan sığınmacı kampının yeniden oluşma riskinin bulunduğunu belirterek, alınan karara uymayacağını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI SU VERMEYİ REDDEDİYOR

Danıştayın sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararı sonrası BFM televizyonuna konuşan Bouchart, Jungle'ın yeniden oluşması ve binlerce sığınmacının yeniden şehirde birikmesi riskine dikkati çekerek, "Calais halkını korumak zorundayım ve bu nedenle sığınmacılara su verilmesi için alınacak tüm önlemleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.

MAHKEMENİN EMRİ VAR AMA...

Çok sayıda dernek, bölgede bulunan yaklaşık 400 kişilik sığınmacı grubunun içme suyu ve hijyen için gereksinimi olan suyun sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu. Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ve valiliğe içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanabilmesi için çalışma yapmaları kararı almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay dün reddetmişti. 

Daha önce Lille İdare Mahkemesinin kararına Calais Belediyesi ile itiraz eden İçişleri Bakanlığı, Danıştayın dünkü kararından sonra, Calais kentine mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, ülkenin kuzeyinde 2 yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacağını duyurmuştu.

Yetkililer, mart ayında insani yardım kuruluşlarının sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yapmasını yasaklamış ancak tepkiler üzerine yasak kaldırılmıştı. Bölgedeki sığınmacılar, zor şartlar altında "ormanda" yaşamaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:48
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