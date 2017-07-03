Ciğerci'nin forma numarası değişti

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Hertha Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi forma numarasını değiştirdi.

Dün oynanan Gyrmiot maçında 6 numaralı formayla mücadele eden futbolcu, geçtiğimiz sezon 27 numarayla oynamıştı.

Sarı kırmızılılarda Tolga Ciğerci'nin dışında Sinan Gümüş ve Ahmet Çalık da forma numaralarını değiştiren diğer isimler oldu. Sinan Gümüş, 18'den 11'e Ahmet Çalık da 3'ten 5'e geçiş yaptı.