Ciğerci neden Selçuk İnan'a koştu?

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta ilk golü atan Tolga Ciğerci kısa bir açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın sonunda konuşan Tolga Ciğerci, ilk golün sevincini Selçuk İnan ile yaşamasını anlattı.

İşte Tolga Ciğerci'nin maç sonundaki sözleri...

''Çok mutlu attım, ilk golüm için çok çalıştım ve sabrettim. Çok mutluyum. Maça çok iyi başladık. Yeni oyuncularımız geldi. İlk maçı iyi oynamak bazen olmayabilir. En önemlisi bi performansı sürdürebilmek.''

''Selçuk İnan çok iyi bir insan, çok iyi bir insan, golü onun için atmak istedim.''