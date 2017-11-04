Çiğ tüketilmesi kalp krizi ve kanser riskini azaltıyor

Günde bir avuç fındık magnezyum ihtiyacını karşılıyor

Kemik ve eklemlerimizin güçlenmesi için vücut magnezyuma ihtiyaç duyar. Özellikle çiğ fındıkta bulunan magnezyum vücudumuzun günlük magnezyum ihtiyacını büyük oranda karşılar. Kemiklerin büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olan çiğ fındık kemik erimesini de engeller.

Kalp krizi riskini azaltıyor

Kalp ve damar faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olan çiğ fındık E vitamini ve arginin sayesinde kalp krizi riskini azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Ruh sağlığına iyi geliyor

Sinir sistemimiz belli bir düzen içinde işler ve işlemesi için amino asit ile B6 vitaminlerine ihtiyaç duyar. Amino asit ve B6 vitaminlerinin bolca bulunduğu çiğ fındık sinir sistemimizin düzenli işlemesine yardımcı olur.

Sinirler arasında ki elektriksel çekim hızını olumlu yönde etkileyen fındık ayrıca seratonin ve melatonin hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur. Kavrulmadan tüketilmesi bu bileşenlerin vücuda daha kolay girmesini sağlar.

Şeker hastalığı riskini azaltıyor

Oldukça zengin bir lif deposu olan fındık çiğ tüketildiğinde kan şekerinin seviyesini ayarlar ve diyabet riskini de azaltır.

Kas ve eklem ağrılarını tedavi edici etkisi var

Kalsiyum ve magnezyum açısından çok zengin olan fındık çiğ tüketildiğinde kasların ihtiyacı olan rahatlama faaliyetlerini yerine getirir. Bu özelliğiyle adet dönemlerindeki kramplara da iyi gelen çiğ fındık kas yorgunluklarını iyileştirici etkiye sahiptir.

Kanser riskini azaltıyor

İnsanların başına gelen en olumsuz sağlık sorunlarından biri kanserdir. Hastalar iyileşmek için zor bir tedavi sürecinden geçerler. Doğal ilaçlar ile kanserli hücrelerin artmasını önleyebilirsiniz.

E vitamini kanseri durdurucu ve önleyici bir etkiye sahiptir. E vitamini bakımından oldukça zengin olan çiğ fındık kanseri önleyen hücreleri üretmeye yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı

Sağlıklı bir besin olan fındık özellikle çiğ tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. İçinde bulunan lif ile bağırsak ve bağırsak hareketlerini düzenler, bağırsak hareketlerini aktif hale getirir ve barındığı lif sayesinde kabızlığı da önler.



Kaynak: PembeNar