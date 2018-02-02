Çiğ süt fiyatı üreticiyi sevindirdi

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Ulusal Süt Konseyinin Ankara’daki toplantının ardından sütte yeni fiyatı belirlediğini söyledi. Bugün üreticilerin birlik yoluyla firmalara sattığı sütten daha fazla kazanç elde edeceğini anlatan Değer, “Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi 1 Şubat’tan itibaren çiğ süt fiyatını 1 lira 53 kuruş olarak belirlemişti. Ancak Güney Marmara bölgesinde arz-talep dengesinden dolayı 1 Şubat’tan itibaren 1 lira 63 kuruş oldu. Bu da üreticimizde çifte sevinç yaşattı” diye konuştu.