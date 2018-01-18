Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çiftlikbank yavruladı! Çılgın inekler, bizim tavuklar...

Üyelere para ödemeyi durduran Çiftlik Bank’ta inceleme başlatılmasının ardından sanal ponzi oyunları yavruladı. Anadolufarm, çılgıninekler, sütbank, bizimtavuklar gibi 200 site ortaya çıktı. 108’i incelemeye alındı

18 Ocak 2018 Perşembe 07:58
Çiftlikbank yavruladı! Çılgın inekler, bizim tavuklar...

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan ve önceki gün ödemelerini durduran Çiftlik Bank'ın sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Devlet kurumlarının yaptığı incelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 200'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. Piyasadan 2 yılda 4 milyar TL'ye yakın para topladığı belirtilen şirketlerin çoğu Kıbrıs veya yurtdışı menşeli.

AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Anadolufarm, çılgıninekler, sütbank, galeribank, yeşilbank, çiftlikshop, bizimtavuklar, İmecebank, gerçekçiftçi gibi sanal çiftlik oyunları da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Çiftlik Bank'ın bakanlık denetimine alınmasının ardından ortaya çıkan sanal oyun sitelerinin üye sayısındaki artış da dikkat çekici. Özellikle Anadolufarm yapılanmasının on binlerce üyeye ulaştığı belirtiliyor.

100'DEN FAZLA SİTE DENETİMDE

Sanal çiftlik oyunları üzerinden kazanç vaat eden ve denetim altına alınan site sayısının ise 108 olduğu öğrenildi. Bu sitelerin birçoğunun denetim süresince yeni üye alımı yasaklandı.

SÜTBANK MERCEK ALTINDA

Özellikle Kayseri, Konya ve Gaziantep'te yoğun olarak yaygınlaşan Sütbank'ın projeleri de inceleme altında. Burada farklı internet siteleri ve bayilikler aracılığıyla örgütlenen dolandırıcıların, aynı yöntemlerle piyasadan yüzlerce milyon lira para topladığı ve üye sayılarının da son 3 ayda katlanarak arttığı ortaya çıktı.

İFŞA OLAN BAŞKA ADRESE TAŞINIYOR

Müfettişlerin incelemeleri, yeni nesil saadet zinciri olarak da tanımlanan bu sitelerin yedekli çalıştığını ortaya koyuyor. İfşa olan ya da kapatılan sitenin yerine yeni bir isimle başka birisi açılıyor. Mağduriyet oluştuğu dönemde devreye yeni siteler giriyor. İfşa olunan sitedekilerin mağduriyetleri bir süre yeni kurulan siteden sağlanıyor. İncelemeler, merkezi Yunanistan olarak görünen bir şirketin 30'dan fazla sanal ponzi oyun sitesinin sahibi olduğunu da gösteriyor.

PARALAR YA YURTDIŞINA YA DA BITCOIN'E

Önceki gün Çiftlik Bank'ın üyelerine gönderdiği iddia edilen bir videoda şirketin kripto para üretim çiftliği kurduğu görülüyordu. Müfettişlerin incelemeleri de bu verileri doğruladı. Bu sitelerin Türkiye'den topladığı paraların önemli bir kısmı yurtdışındaki kripto paralara aktarılırken, bir kısmı da Kıbrıs üzerinden vergi cenneti adalara gönderiliyor. Sabah

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 07:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınırda duvarlar kalktı! Tanklar harekete...
    1. Sınırda duvarlar kalktı! Tanklar..
    2. Amerika geri adım attı
    3. Sınırda eller tetikte işaret bekleniyor
    4. Afrin’in anahtarı onların elinde… İşte..
    5. Öğrencilere yıllık uyuşturucu taraması
    6. Katil İsrail ile Hindistan hangi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik..
    8. Çiftlikbank yavruladı! Çılgın inekler,..
    9. Afrin'in anahtarı onların elinde
    10. Yerli otoya Katar da yatırım yapacak
    11. İstanbullular dikkat! Seferler iptal..
    12. Esnafa büyük kolaylık geliyor
    13. 'ABD'nin Türkiye'ye açıklama borcu..
    14. ABD’den bir açıklama daha: Türkiye’ye..
    15. Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma..
    16. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve..
    17. Yüz binlerce kişiye büyük kolaylık… O..
    18. Yıllık olarak yapılacak… Büyük..
    19. Resmen açıkladılar! ‘Türklerle el ele..
    20. Yunan hücum botu Türk sahil güvenlik..
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler