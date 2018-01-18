Çiftlikbank yavruladı! Çılgın inekler, bizim tavuklar...

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan ve önceki gün ödemelerini durduran Çiftlik Bank'ın sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Devlet kurumlarının yaptığı incelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 200'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. Piyasadan 2 yılda 4 milyar TL'ye yakın para topladığı belirtilen şirketlerin çoğu Kıbrıs veya yurtdışı menşeli.

AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Anadolufarm, çılgıninekler, sütbank, galeribank, yeşilbank, çiftlikshop, bizimtavuklar, İmecebank, gerçekçiftçi gibi sanal çiftlik oyunları da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Çiftlik Bank'ın bakanlık denetimine alınmasının ardından ortaya çıkan sanal oyun sitelerinin üye sayısındaki artış da dikkat çekici. Özellikle Anadolufarm yapılanmasının on binlerce üyeye ulaştığı belirtiliyor.

100'DEN FAZLA SİTE DENETİMDE

Sanal çiftlik oyunları üzerinden kazanç vaat eden ve denetim altına alınan site sayısının ise 108 olduğu öğrenildi. Bu sitelerin birçoğunun denetim süresince yeni üye alımı yasaklandı.

SÜTBANK MERCEK ALTINDA

Özellikle Kayseri, Konya ve Gaziantep'te yoğun olarak yaygınlaşan Sütbank'ın projeleri de inceleme altında. Burada farklı internet siteleri ve bayilikler aracılığıyla örgütlenen dolandırıcıların, aynı yöntemlerle piyasadan yüzlerce milyon lira para topladığı ve üye sayılarının da son 3 ayda katlanarak arttığı ortaya çıktı.

İFŞA OLAN BAŞKA ADRESE TAŞINIYOR

Müfettişlerin incelemeleri, yeni nesil saadet zinciri olarak da tanımlanan bu sitelerin yedekli çalıştığını ortaya koyuyor. İfşa olan ya da kapatılan sitenin yerine yeni bir isimle başka birisi açılıyor. Mağduriyet oluştuğu dönemde devreye yeni siteler giriyor. İfşa olunan sitedekilerin mağduriyetleri bir süre yeni kurulan siteden sağlanıyor. İncelemeler, merkezi Yunanistan olarak görünen bir şirketin 30'dan fazla sanal ponzi oyun sitesinin sahibi olduğunu da gösteriyor.

PARALAR YA YURTDIŞINA YA DA BITCOIN'E

Önceki gün Çiftlik Bank'ın üyelerine gönderdiği iddia edilen bir videoda şirketin kripto para üretim çiftliği kurduğu görülüyordu. Müfettişlerin incelemeleri de bu verileri doğruladı. Bu sitelerin Türkiye'den topladığı paraların önemli bir kısmı yurtdışındaki kripto paralara aktarılırken, bir kısmı da Kıbrıs üzerinden vergi cenneti adalara gönderiliyor. Sabah