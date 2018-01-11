Çiftlik Bank incelemesinde sona doğru

Çiftlik Bank’ın esas faaliyetleriyle ilgili incelemelerin son aşamaya geldiğini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor” dedi.

Kamuoyunda ‘oyun’ mu, ‘saadet zinciri’ mi olduğu tartışılan ‘Çiftlik Bank’ olayına bakanlık son noktayı koymaya hazırlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Çiftlik Bank’ın esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu, arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyor. Sanal bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor” dedi.

BDDK’DAN İZİN ALMADILAR

Çiftlik Bank’a ilişkin açıklama yapan Tüfenkci, bank kelimesinden dolayı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan izin alınması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu, arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor.”

BONO VE SENETE DE KAREKOD

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ‘Karekodlu Çek Kayıt Sistemi’nin tanıtıldığı toplantıda yeni özellikler hakkında bilgi vererek, sisteme ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Tüfenkci, “İnşallah bonoyla ve senetle ilgili karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği çalışma yürütüyor, 2018 yılı içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.