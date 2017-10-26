Çifte rekorla başbakan oldu

Ülkede 23 Eylül’de yapılan genel seçimler öncesinde partiye verilen desteğin yüzde 24’lere düşmesi üzerine istifa eden anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Andrew Little’ın yerine 37 yaşındaki yardımcısı Jacinda Ardern seçildi.

Görevi devralan Ardern, yüzde 24 olan partisinin oy oranını yüzde 37'ye, 34 olan milletvekili sayısını 46’ya çıkardı.

Hiçbir partinin tek başına iktidar şansı elde edemediği seçimlerin ardından yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde de başarılı olan Ardern, 'Önce Yeni Zelanda Partisi' ile anlaşarak hükümeti kurdu.

Yeşiller Partisi'nin dışarıdan desteklediği koalisyon hükümetine Başbakanlık edecek Jacinda Ardern, yemine derek görevine başladı.

Ülkenin 40. başbakanı olan genç siyasetçi, Yeni Zelanda’da son 150 yılın en genç başbakanı unvanını aldı.

Ardern’i kısa sürede başbakanlığa taşıyan başarılı seçim kampanyasının önemli etkenleri arasında, sıkı çalışma, etkili söylem ve centilmenlik gösteriliyor.

Son üç seçimi Ulusal Parti'ye karşı kaybeden İşçi Partisi'nin liderliğine getirilen Ardern, görevi devraldığı gün "Eylül seçimlerinde hayatımızın kampanyasını yürüteceğiz" demişti.

'Haydi yapalım' sloganı ile yola çıkan Ardern, her gün 17 saat çalışarak sandıktan zaferle çıktı.

Yerel medyanın 'etkileyici' olarak tanımladığı kampanya sürecinde Ardern konuşmalarının yanı sıra seçmenlere yönelik centilmen davranışlarıyla da dikkati çekti. İlk akla gelen örnek, seçimdeki en büyük rakibi olan dönemin Başbakanı Bill English'in seçim afişinin yer aldığı tabelayı tekrar yerine koyması. Bu tür adımlar, seçmenler üzerinde etkili oldu.

40 YAŞ ALTIDAKİ 12 LİDERDEN BİRİ

Jacinda Ardern aralarında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (31), Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un (33), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (39) da bulunduğu dünyadaki 40 yaş altı 12 liderden biri.

Ardern, aynı zamanda dünyada 40 yaş altındaki tek kadın başbakan.

Hamilton kentinde 1980 yılında doğan Ardern, Waikato Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2001'de mezun oldu. Eski Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği Başkanı olan Ardern, 2008’den bu yana İşçi Partisi'nden Mount Albert milletvekili olarak görev yapıyordu.