Çiftçileri tohum ekme telaşı başladı

Türkiye'nin tahıl üretim merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da çiftçiler, geçen hafta etkili olan yağışlarla birlikte yumuşayan ve nemlenen arazilerini ekmek için çalışmaya başladı.

Önceki hasat döneminden sakladıkları ya da satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte arazinin yolunu tutuyor. Burada traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yüklenen tohum ve gübre, toprakla buluşturuluyor.

"Çiftçinin gözü sürekli bulut ve yağışlardaydı"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, uzun zamandan beri yağış olmadığı için Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde çiftçilerin tahıl ekimi yapamadığını belirtti.

Toprağın çok kuru olmasının ekimi riskli hale getirdiğini vurgulayan Çullu, şunları anlattı:

"Çiftçinin gözü sürekli bulut ve yağışlardaydı. Nihayet 27-31 Ekim tarihlerinde yaşanan sağanak, çiftçinin umudu tahıl için can suyu oldu. Yağışlardan önce ekim yapan çiftçiler derin bir nefes alırken, yapamayanlar da yağışlardan sonra gönül rahatlığıyla ekimlerini yaptı. Sulu tarım yapılmayan alanlarda doğal yağışların düzenli düşmesi verim açısından çok önemlidir. Şanlıurfa'da metrekareye 1-12 kilogram arasında yağış düşmüş ve tohum ekimi için uygun nemi oluşturmuştur. Bundan sonraki dönemlerde, ekilen bitkilerinin gelişimi, düşecek yağışlara bağlıdır. İnşallah kış ve ilkbahar mevsimlerinde düşecek yağışlar çiftçilerimizin yüzünü güldürür ve güzel verim elde ederler."

"Toprağa uygun tohum ve gübre seçilmeli"

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka ise ekim döneminin, çiftçilerin umutlarını toprağın altına saldığı bir dönem olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin tohumlarını toprakla buluşturma heyecanı içerisinde olduklarını kaydeden Şaka, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz bu dönemde topraklarını ekime en iyi şekilde hazırlamalılar. Çiftçilerimizin özellikle toprak analizlerini yaptırmaları ve uygun tohum ile gübre seçimini yaparak üretime başlamaları önem arz etmektedir. Ayrıca çiftçilerimiz mutlaka bir teknik danışman gözetiminde üretime başlamalılar. Toprak analizinden, tohum seçimine kadar üretim sürecinin bir teknik danışman gözetiminde yapılması çok önemlidir. Bu hem çiftçimizi ekstra maliyetten kurtaracak hem de daha kazançlı bir üretim sağlayacaktır."