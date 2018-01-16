Çiftçilere destek ödemeleri 4 ay öne çekildi

AK PartiAdıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’tan çiftçileri sevindiren bir açıklama geldi. Milletvekili Fırat açıklamasında, “Çiftçimize Mayıs ayında ödenecek olan hububat desteklemeleri için 13 milyon TL, pamuk desteklemeleri için 5 milyon TL, mısır desteklemeleri için 300 bin TL Ocak ayın sonunda ödenecek. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.