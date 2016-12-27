Çiftçilere Ankara keçisi verdiler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kırsal destekleri kapsamında 32 aileye, tiftik verimiyle dünya tekstil sektöründe önemini koruyan ve Ankara'nın sembolü olan bin 632 adet Ankara keçisi dağıtıldı.

Bir kişiye 50 adet anaç keçi ve 1 adet damızlık teke verilirken, talepte bulunan kişilerin tamamının bir dönem Ankara keçisi yetiştiriciliği yapmış kişiler ya da yakınları olduğu görüldü. Güdül ve Nallıhan ilçelerinde verilen Ankara keçisi desteklerinin yanı sıra Çayırhan ilçesinde de 60 kişiye koyun desteği sağlandı.