Çiftçiler çatışmaya başladı... En az 25 ölü...

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Nasarawa eyaletine bağlı Awe, Keana ve Doma köylerinde, çobanlarla çiftçilerin arasında çıkan şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e çıktı.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylarda onlarca ev de ateşe verildi.

Nijerya'da hayvancılık ile uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybediyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mamlilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.