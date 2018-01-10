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Çiftçiler çatışmaya başladı... En az 25 ölü...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında otlakların paylaşıöı nedeniyle çıkan şiddet olaylarında ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:46
Çiftçiler çatışmaya başladı... En az 25 ölü...

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Nasarawa eyaletine bağlı Awe, Keana ve Doma köylerinde, çobanlarla çiftçilerin arasında çıkan şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e çıktı.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylarda onlarca ev de ateşe verildi.

Nijerya'da hayvancılık ile uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybediyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mamlilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

 

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:46
  1. Mambilla kabileleri
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