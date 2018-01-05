Çiftçi ve üreticiye teminat kolaylığı

‘Taşınır Rehin Kanunu’ ile hayvancılıkla ilgilenenler hayvanlarını, çiftçiler ağaçlarını teminat olarak gösterebiliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu sistemle kısmi teminatın önünün açıldığını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’ ile kısmi teminatın önünü açıldığını söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen toplantıda “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun bir yıllık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İYİ ANLATILMALI

“6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile artık KOBİ’lerimizin finansa erişim noktasında alternatif bir finansa erişim modeli oldu” diyen Tüfenkci, sistemin faydalanıcılarını prosedüre boğmadan sonuca vardıklarını vurguladı ve sistem kapsamında hayvancılıkla ilgilenenlerin hayvanlarını, çiftçilerin ağaçlarını teminat olarak gösterebildiğini söyledi.

TAM REHİN DÖNEMİ BİTTİ

Yasanın daha iyi uygulanabilmesi için anlatılması gerektiğini dile getiren Tüfenkci, “Siz daha önce finans kuruluşlarından kredi aldığınızda işletmenizin tamamını rehin gösterme zorunluluğu vardı. Şimdi bu düzenlemeyle sadece içerideki makineyi teminat verebilirsiniz, markanızı, stokunuzu teminat olarak verebilirsiniz” dedi.

Alternatif fon modeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, KOBİ yapılarındaki artışın kayda değer bir ivme kazandığını belirterek, “Bugün KOBİ’ler Türkiye’de ihracatın yüzde 55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ithalatın yüzde 38’ini, cironun da yüzde 62’sini yapıyor. Yani burada KOBİ’leri sistemin dışında göremeyiz. Ticaretin ana unsuru Türkiye’de KOBİ’ler üzerinde yürüyor. Bu kanunla birlikte alacaklıya, işletmeye dair unsurların teslimi dışında rehin hakkının geldiğini ve bu hakkın bir güvence olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu kanun, alternatif bir fon modelidir.”

Bakan Tüfenkci, dün ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı İbrahim Çağlar’ın vefatı nedeniyle İTO’ya giderek hem başsağlığı hem de yeni Başkan Öztürk Oran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci’nin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da İTO Başkanı Oran’ı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Öztürk Oran’ı İTO Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederken merhum başkan İbrahim Çağlar’ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Oran nezdinde İTO Ailesi ve iş dünyasına başsağlığı diledi.