Çiftçi ve esnafa yeni kredi desteği

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkârımızın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdik” dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenleme hazırladıklarını belirterek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

TASLAK BAŞBAKANLIK’TA

Şimşek, ülke ekonomisinin temel taşlarından olan tarımsal üreticiler, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin hükümetin önceliklerden olduğuna işaret ederek, iki kesime de Hazine tarafından kredi faiz desteği sağlandığını hatırlattı.

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi.

HEDEF VERİMLİLİK

Tarımsal üretimde verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde 25’i ile yüzde 100’ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

DESTEK 3 YILLIK OLACAK

Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0 ile 8,25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

HAZİNE ÜSTLENİYOR

Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, bununla hayvan arzının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

DESTEKLERİMİZ 2018'DE DE DEVAM EDECEK

Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla da Hazine tarafından önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Halk Bankası tarafından, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla düşük faizli kredi kullandırıldığını hatırlatan Şimşek, faizin tamamı veya bir bölümünün de esnaf ve sanatkarı desteklemek amacıyla Hazinece karşılandığını ifade etti.

1,5 MİLYAR TL ÖDENEK

Şimşek, “2018 yılında da bu desteğin artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, gelecek yıl bütçesinde söz konusu uygulama için 1,5 milyar lira ödenek tahsis edildi ve banka tarafından kullandırılacak toplam kredi bakiyesinin yüzde 20 artarak 28,8 milyar liraya ulaşması hedeflenmiştir” dedi.

Şimşek, düşük faizli kredi uygulamasının yanı sıra 2015 yılından beri devam etmekte olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, usta girişimci ve genç girişimci esnaflara sıfır faizli kredi kullandırılmasına devam edeceğini söyledi.