Çiftçi Rus pazarının açılmasını bekliyor

Türkiye’nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü Antalya’da çiftçiler, Rusya’nın sebze ambargosunu kaldıracağı günü dört gözle bekliyor.

Rus hükümeti, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ülkeye girişi yasaklanan bazı Türk meyveleri üzerindeki ambargoyu parça parça kaldırmıştı.



Antalya’da çiftçilerin üretimlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan domates ve salatalık üzerindeki kısıtlamanın kalkmaması ise endişe uyandırıyordu.



Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko’nun, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın 26-27 Aralık’ta açıklanacağını bildirmesi Antalyalı üreticileri sevindirdi.



"Ürünün değeri artar"



15 bin metrekare domates ekili serasının olduğunu ifade eden Ali Kesen, ürünleri satmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



Çiftçiye de mazotun indirimli verilmesini isteyen Kesen, “ Yaklaşık 1 yıldır Rusya’ya ürün gönderemiyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Bu yasak kalkarsa ihracatımız artar. Yasağın kalkması halinde ürünümüzün değeri daha fazla artar” diye konuştu.



"İhracat olursa yüzler güler"



Mustafa Yılmaz, 7 bin metrekare serasının domatesle ekili olduğu ifade ederek, yavaş yavaş ürünlerinin değerini almaya başladıklarını kaydetti.



Rusya’nın ihracat kapılarının açtığı yönündeki söylemlerin bile pazarı hareketlendirmeye yettiğini dile getiren Yılmaz, “ Birkaç gün önce fiyatlar düşüktü. Biz üreticiyiz ve ürettiğimizi satmak zorundayız. İhracat olduğu sürece çiftçinin yüzü gülecektir. Beklentimiz yüksek, devletimiz Rusya pazarının tamamen açılması için çalışmalarını hızlandırdı. Umutluyuz” diye konuştu.

"Her şey ihracata bağlı"



19 yıldır domates üretimi yaptığını belirten Ahmet Şerif, girdilerin artmasına rağmen, domatesin satış fiyatının ise yükselmemesinden yakındı.



Çiftçiye daha fazla değer verilmesini isteyen Şerif, “ Bize sahip çıksınlar. Domatesin kilogramı 90 kuruştan gidiyor. Masrafımızı karşıladıktan sonra cebimize para kalmıyor. İhracat kapımız Rusya’nın yeniden açılmasını istiyoruz. Bizim için her şey ihracata bağlı, çünkü iç piyasa malı bitirmiyor” dedi.