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Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği takdirde hayati tehlikelere yol açabilmektedir.

Çift görmenin nedenleri nelerdir?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:18
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Çift görme (Diplopia) nedir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği takdirde hayati tehlikelere yol açabilmektedir. 

Çift görme nasıl teşhis edilir?

Manyetik rezonans (MR), tiroid testleri, EMG gibi tetkikler çift görmenin teşhisine yardımcı olmaktadır. 

Çift görmenin yol açtığı sorunlar nelerdir?

- Bulanık görme

- Göz kuruluğu

- Işığa karşı duyarlılık

- Baş ağrısı

- Zayıf gece görüşü

- Kızarmış gözler

Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Nörolojik rahatsızlıklar, diyabet, hipertansiyon, multiplskleroz, tiroid hastalıkları, tümörler, myastenia gravis, beyin damar tıkanıklıkları ve kafa içi basıncını arttıran hastalıklar çift görmenin nedenleri arasındadır. 

Çift görme nasıl olur?

Göz kaslarında veya sinirlerinde sorun oluşması çift görmeye yol açmaktadır. 

Çift görme nasıl tedavi edilir?

Öncelikle soruna neden olan etken bulunarak tedavi planlaması yapılır. Daha sonra lens veya gözlük verilerek kişinin görüşü düzeltilir.

 
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