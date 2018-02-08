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‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

Teröristlerin Afrin’de TSK’ya karşı kullandığı tanksavarların menşei belirlendikten sonra Türkiye konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıyacak.

08 Şubat 2018 Perşembe 03:02
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanklarını hedef alan tanksavarın, NATO ülkelerinden birine ait olduğunun belirlenmesi halinde, Türkiye’nin atacağı adımlar tartışılmaya başlandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TSK incelemesinin sürdüğünü belirterek, “Hangi ülkeye ait olduğunu tespit ettikten sonra, hangi ülke tarafından terör örgütüne teslim edildiği araştırılacak. NATO ülkelerinden birine ait olduğu sonucunu görmek istemeyiz. O zaman bu konuda hem BM kapsamında hem de ilgili ülkelerin kendi mevzuatı açısından teröristlere destek verme noktasında çok ciddi bir şekilde sonuçları olacaktır” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili teknik inceleme bitmeden açıklama yapma veya bilgi paylaşımında bulunmanın doğru olmadığını bildirirken, kulislerde çeşitli iddialar gündeme getirildi. Türkiye’nin atması muhtemel adımlarla ilgili iddialara göre Türkiye konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyabilir. Türkiye, kesin bir bilgiye ulaştıktan sonra tanksavarın menşeini açıklayacak. İnceleme sürerken, üretici ülkeye dair fikirler ortaya çıksa da kesin sonuç olmadan Türkiye, hiçbir açıklama yapmayacak.

‘Büyük devlet füzesi’

Beyazıt, beş askeri şehit eden tanksavara ilişkin “Biliyoruz ki büyük devletlerin yapmış olduğu füze. Teröristlerin füze yapma imkanı yok. Her kim gönderdiyse gereken cevabı gerektiği şekilde alacaktır” dedi. “DAEŞ’le mücadele adı altında bunlara verilen silahlardan, eğer buralara teslim edilmişse bizim açımızdan son derece önemli bir tespit olacaktır” ifadesini kullanan Beyazıt, şunları kaydetti:

“Şu anda ‘Afrin’dekilere silah yardımı yapılacak’ veya ‘Menbiç’tekilere silah deposu yardımı yapılacak’ şeklinde ifadeler var. Biz orada müttefiklerimizi, NATO ülkelerini, bu konudaki ilgili tarafları, ilgili devletleri de uyarıyoruz. Onların herhangi bir silah yardımı yapmasına şu anda teröristlere silah verilmesi noktasında her türlü engellemeyi yapacağız.”

Beyazıt, tanksavarı üreten ülkenin, bir NATO ülkesi olduğunun belirlenmesi halinde, Türkiye’nin tutumunun ne olacağı sorusuna, “Varsayım üzerinden yorum yapmak bizim açımızdan uygun olmaz. Böyle bir şeyi beklemeyiz, böyle bir şeyin de olmasını arzulamayız ama o zaman bu konuda hem BM kapsamında hem de ilgili ülkelerin kendi mevzuatı açısından teröristlere destek verme noktasında çok ciddi bir şekilde sonuçları olacaktır. Tespit yapıldıktan sonra Türkiye’nin atacağı adımların kendisini gösterecektir” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 03:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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