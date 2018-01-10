Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'

Erdoğan'ın eleştirisinden sonra Gül'ün vereceği cevap merak edilirken, Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar bomba bir iddiada bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:05
'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında KHK ile başlayan tartışma Erdoğan'ın dünkü sözleriyle doruğa çıktı. Gül'ün Erdoğan'ın eleştirilerine vereceği cevap merak edilirken, Gül'le ilgili bomba bir haberi İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar paylaştı. Yaşar, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı merak edilen Gül'ün Şubat'ta sahalara ineceğini yazdı. İşte Yaşar'ın mezkûr yazısının ilgili bölümü:

GÜL CİDDİ CİDDİ HAZIRLANIYOR

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi.. Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..Ciddi ciddi hazırlanıyor.. Hemen söyleyelim ilk aşama bu...

PARTİ KURMAYACAK AMA...

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek.. "Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek.. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

BAKALIM ABDULLAH GÜL NASIL FİNAL YAPACAK?

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz.. Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur... Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak? (...)

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizlerden Hamaney’e misilleme
    1. İngilizlerden Hamaney’e misilleme
    2. Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    3. Yüksekova’da 1 terörist yakalandı
    4. İçişlerine bağlanan 'Jandarma'nın yeni..
    5. Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
    6. Rusya ile Türkiye arasında İdlib..
    7. Avukatlık cübbesini ilk kez 50 yaşında..
    8. Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu..
    9. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı...
    10. Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye..
    11. İstanbul'da kritik bölge Emniyet'e..
    12. Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün..
    13. California'da ölü sayısı yükseliyor
    14. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt..
    15. Almanya'da İran casusu yakalandı
    16. Yeni fikirler İSO Koza’da başarı..
    17. Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler..
    18. Canlı yayında ilan etti! ‘Durdurun…’..
    19. 'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    20. İstanbul’da iki 'hassas' bölge..
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    Bitlis'te görüntülendiler
    Bitlis'te görüntülendiler
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle