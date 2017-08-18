Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve Kur’an-ı Kerim

Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğünün düzenlediği ‘Yaz Kur’an Kursları Ödül Töreni’, Ulu Camii’nde yapıldı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Müftüsü Selim Duman, kurs hocaları, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Atıf Çiçekli, bütün güzel övgülere sadece Hz. Allah’ın layık olduğunu söyledi. Bütün sözlerin, bütün kelamların başında da Hz. Allah’ın anılması ve onun zikredilmesi gerektiğini ifade eden Çiçekli, alemlerin yaratıcısının Allah olduğunu ve bütün övgülere sadece ve sadece Allah’ın layık olduğunu kaydetti.

“İnsanımızın en temel değeri dinidir”

Geleceğin teminatı olan çocukların doğru yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Çiçekli, “Bu da eğitimden başlıyor. Eğitimin bir kısmını biz okullarımızda, bir kısmını ailemizde ve bir kısmını da Diyanet İşleri Başkanlığımızca açılan bu yaz Kur’an kurslarımızdan alıyoruz. Özelilikle değerler hiyerarşisinin dizayn edildiği bu dönemde mutlaka doğru dokunuşlar yapmak zorundayız. Bu doğru dokunuşlar noktasında elhamdülillah ailemizin, gençlerimizin ve bu coğrafyadaki insanlarımız hala değerler hiyerarşisinin en tepesinde gördüğü değeri dindir. Her ne kadar bu din ve vatan düşmanı örgüt ile siyasi uzantıları bunu bozmak için sistematik bir çaba sarf etmiş olsa da, elhamdülillah bu konuda çok mesafe kat edemediler. Hala insanımızın en değerlisi; dünya ve ahiret yurdunun temeli olarak görüldüğü şey dindir. Dolayısıyla bizim hamurumuzun esas mayası elhamdülillah hala dinimizdir. İnsanımızı bir arada tutan en değerli unsurlarımızın başında dinimiz geliyor. Çocuklarımızı da bu değerler çerçevesinde yetiştirdiğimiz sürece, ben geleceğimiz konusunda bir kaygı taşımıyorum. Burada Diyanet İşleri Başkalığımız farklı bir gayret içerisine girdi. Nedir o? Çocuklarımıza dini değerleri ve Kur’an-ı Kerim aynı zamanda Türkçesi ile beraber okutarak, okuduğu şeyi anlaması ve onunla iman etmesini tam anlamıyla hayata geçirmemizdir” diye konuştu.

“Çocuklarımız yanlış ellere düşüyorlar”

Çocukların okuduğunu anlaması bakımında bütün kursları ziyaret ederek bunu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaymakam Çiçekli, “Bunun için çocuklarımızın ne okuduğunu bilmesi Türkçesini bilmesi gerekiyor. Çünkü neticede Arap alfabesi ve Arapça dua ediyoruz. Bunun karşılığını bilmemiz gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’in lafzını, mübarek olduğunu, bunu okumanın şifai etkisine elhamdülillah iman etmişiz. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Ama ne dediğini bilmezsek, o çocuklara ne olduğunu doğru anlatmazsak, daha sonra yanlış ellere düşüyorlar, yanlış ellerde yanlış öğreniyorlar. Ondan sonra birileri yok FETÖ, yok PKK, yok onun kendi imamımın elinde oyuncak oluyorlar. Dolayısıyla önce bizim doğru öğretmemiz, öğrettiğimizi de tam olarak çocuklarımızın gönlüne ve ruhuna yerleştirmemiz gerekiyor. Bu işleri bu kadar önemsememizin temelinde bu var” ifadelerini kullandı.

Edremit Müftüsü Selim Duman’ın da bir konuşma yaptığı törende, Çiçekli tarafından çocuklara 100 adet bisiklet ve Kur’an-ı Kerim hediye edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.