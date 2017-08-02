Çiçeklerin dibine süt dökerseniz...

Sütü sadece insanlar ve hayvanlar değil bitkilerde seviyor. Üstelik süt bitkiler için birçok açıdan faydalı. Süt, içerisindeki kalsiyum sayesinde tıpkı insanlar için olduğu gibi bitkiler içinde koruyucu ve besleyicidir.

Bahçe ve bitkilerinize düzenli olarak yağlı süt verirseniz kene, fidan biti ve yaprak biti gibi böceklerden kurtulabilirsiniz.

Bahçe alet ve edevatlarınızı dezenfekte etmek için kimyasal ve pahalı sıvılar kullanmak yerine sütün antiseptik özelliğinden yararlanarak temizleyebilirsiniz. Bitkinizin çürümesini veya küflenmesini engellemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz.

Bunun için hazırlamanız gereken karışımda bir ölçü süte2 veya 3 ölçü miktarında su eklemelisiniz. Ve bu karışımı 10 günde bir sürekli kullanın.

Sütü, melasla karıştararak gücü iki katına çıkartabilirsiniz. Böceklerin şekeri sindirebilecek pankreası olmadığı için bahçe ve bitkinizden uzak duracaklardır. Melas ve süt karışımını bitkilerinizi toprağa dikmeden önce ya da böcekler ortaya çıktıktan sonra kullanabilirsiniz.

Domateslerinizi korumak için birinci tercihiniz süt olmalı. Özellikle yağsız süt kullanmalısınız. Bir ölçü yağsız süte 10 ölçü su karıştırarak hazırlayacağınız domatese özel karışımınızı 2 haftada bir kullanmanızı öneririz.