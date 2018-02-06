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Çiçekle sürpriz yaptı, hapis cezasından kurtuldu

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırmayla ilgili güzel örneklerden biri Adana’da yaşandı.

06 Şubat 2018 Salı 12:04
Çiçekle sürpriz yaptı, hapis cezasından kurtuldu

Adana’da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu vücudunda kırık oluşacak şekilde yaralanan Yasemin Fatma Yıldırım, kendisine çarpan Emre Poyraz’ı uzlaşma sonucu ‘geleceğe kazandırılması ve toplumsal barışa katkı sağlanması’ için affetti.

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ceza adalet sisteminde alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırmayla ilgili güzel örneklerden biri Adana’da yaşandı.

Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda 1 Temmuz 2017’de, motosikletiyle seyir halinde olan Emre Poyraz (18), dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Fatma Yıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan kadının omurgası kırıldı. Yıldırım hastanede bir süre tedavi görürken, kazaya neden olan Emre Poyraz hakkında ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘taksirle yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, Uzlaştırma Bürosu tarafından Adana Adliyesi’nde zabıt katibi olan uzlaştırmacı Perihan Akbaba’ya verildi. Uzlaştırmacı Akbaba’nın görüştüğü mağdur Yasemin Fatma Yıldırım, şüpheli Poyraz’ın hatasını anlaması ve özür dilemesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Emre Poyraz da teklifi kabul ederek uzlaşacağını söyledi. Bunun üzerine mağdur ve müşteki, olaydan sonra ilk kez Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Odası’nda bir araya geldi.

Çiçekle sürpriz yaptı, hapis cezasından kurtuldu

Buluşmada kendisini affeden Yasemin Fatma Yıldırım’a çiçek verip özür dileyerek, kadının elini öpen Emre Poyraz, uzlaşma sayesinde 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu. Hatasının farkına vardığını belirten genç, “Artık Yasemin hanım benim ikinci annem. Herhangi bir sıkıntısında her zaman yanındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum, pilot olmak istiyorum. Geleceğimin kararmasına engel olduğu için kendisine teşekkür ediyorum” dedi. İHA

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 12:04
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  3. Yasemin Fatma Yıldırım
  4. Emre Poyraz
  5. uzlaşma
  6. Adalet Bakanlığı
  7. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Adana Adliyesi

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