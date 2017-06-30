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Çiçek saksısında kenevir

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evinin balkonundaki saksılarda kenevir ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:56
Çiçek saksısında kenevir

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesinde A.Z.’nin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile eve baskın düzenleyen ekipler, balkonunda bulunan saksı içerisinde sekiz kök kenevir bitkisi ile kavanoz içerisinde 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

A.Z.’nin kimlik sorgusunda Manavgat İcra İlamat Masasının 2016/455 sayılı kararı ile ’Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’ suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilirken, konu ile ilgili Manavgat nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.Z.’nin toksikoloji raporunda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edildiği bildirildi. A.Z., jandarmadaki sorgusunun ardından Manavgat Cumhuriyet Başsağlığına sevk edilecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:56
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. Ilıca
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