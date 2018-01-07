Cibiliyetsiz T24’ten alçak haber

HABER MERKEZİ - Cemil Kılıç isimli sözde ilahiyatçının bir radyo programında sarf ettiği alçak sözlerinin arkasına saklanan t24, “Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, kadına şiddet ve yolsuzluk da artıyor” başlığıyla haber yaptı. Haberinde alçakça bir algı operasyonuna da imza atan terör sitesi, haberin görselinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın fotoğrafını kullanarak sanki bu çirkin ifadeleri Erbaş söylemiş gibi yansıtmaya çalıştı. Haber, sosyal medyada büyük tepki çekti.



KİRLİ ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ



Başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin propagandasını yapan, çarpıtma haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve Müslümanların temel değerlerini hedef alan yayınlar yapan t24 isimli sözde haber sitesi alçak yayınlara doymuyor. Dün bir haber yayınlayan t24, Cemil Kılıç adlı şarlatanın sözlerini site manşetine taşıyarak kirli ve bir o kadar da iğrenç bir habercilik örneği sergiledi. Sözde ilahiyatçı Kılıç’ın, “Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, kadına şiddet ve yolsuzluk da artıyor” sözlerini alıntılayan t24, Müslümanların değerlerini hedef aldı. Ahlâki habercilik anlayışından yoksun bir şekilde hareket eden t24 isimli şer sitesi, kirli bir algı operasyonuna da imza attı. Twitter üzerinden paylaştığı haberin linkinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın fotoğrafını kullanarak, söz konusu alçak sözleri sanki Erbaş söylemiş gibi yansıtmaya çalıştı. T24 sitesinin bu çirkin tutumu sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.